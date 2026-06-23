Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, за силової підтримки спецпідрозділу «ТОР», затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України.





Під час досудового розслідування у справі замаху на посадовця ГУР , працівники карного розшуку та слідчі Нацполіції вийшли на ще одного ключового фігуранта злочину. 34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між представниками російських спецслужб та організатором злочину. Він забезпечував комунікацію між співучасниками, передавав вказівки замовників, координував підготовчі дії, а також запевняв, що особисто гарантує виплату грошової винагороди за вчинення вбивства.



Правоохоронці встановили, що за реалізацію злочинного плану російська сторона обіцяла винагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Частину коштів було авансовано через криптовалютні сервіси для фінансування підготовки злочину, зокрема проведення розвідувальних заходів, пошуку виконавців та придбання засобів ураження.



Завербований росіянами «гарант» перебував у постійному контакті з організатором підготовки замаху та систематично схиляв його до продовження злочинної діяльності. Він спонукав співучасників до пошуку виконавців, підготовки необхідних засобів та реалізації отриманих від замовників вказівок.

18 червня 2026 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі ГСУ Нацполіції, за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта на території Київської області. Під час слідчих дій вилучено мобільний телефон та інші речові докази, важливі для кримінального провадження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у готуванні до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів, а також у підбурюванні до вчинення цього злочину.



За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до організації та підготовки злочину.









Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.