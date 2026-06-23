В Оболонському районі столиці на вулиці Прирічній мери Києва та Вільнюса відкрили новий сквер, на якій литовці виділили 600 тисяч євро. Крім того, Віталій Кличко показав пішохідний міст, створений за мотивами мосту короля Міндгауса, що розташований в столиці Литви.



Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.



«У столиці створили новий простір для прогулянок і відпочинку киян та гостей міста. Сьогодні разом з мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом та послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Місток зведений через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Цей проєкт втілили в партнерстві столиць України та Литви. На його реалізацію у 2026 році мерія Вільнюса за сприянням Державної установи «Центральне агентство з управління проєктами» виділила 600 000 євро», - розповів Віталій Кличко.



Він зазначив, що Вільнюський сквер був створений після відкритих громадських консультацій з мешканцями району.



«Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями. Проєкт має важливу соціальну складову — під час війни такі місця допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість», - зазначив Віталій Кличко.



Мер Києва подякував Вільнюсу за підтримку та гуманітарну допомогу під час війни.

«Подякував місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту та за всю допомогу за час повномасштабної війни. Зокрема, у 2023 році литовська столиця передала Києву 20 генераторів, газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики, термоодяг. Також Вільнюс перерахував до благодійного фонду «Майбутній Київ» 500 000 євро. Цього року мерія Вільнюса виділила 80 000 євро на закупівлю сонячних батарей для потреб Київського пансіонату ветеранів праці», - розповів Віталій Кличко.