Його створено в межах реалізації державного експериментального проєкту, спрямованого на впровадження сучасної превентивної системи екологічного контролю та оперативного реагування на порушення природоохоронного законодавства.



Новий підрозділ функціонуватиме в місті Яремче, Яремчанської міської територіальної. До зони відповідальності підрозділу входять Яремчанська, Поляницька, Ворохтянська та Верховинська територіальні громади, що охоплюють 31 населений пункт. Загальна площа території обслуговування становить 1292 км².





Його діяльність охоплюватиме моніторинг стану довкілля, оперативне реагування на звернення громадян, а також фіксацію фактів незаконних рубок, засмічення територій, забруднення водних об’єктів і інших екологічних порушень.



У складі ПЕК працюватимуть п’ять державних інспекторів. Для виявлення та документування порушень інспектори використовуватимуть сучасні технічні засоби контролю, зокрема дрони та інші інструменти фото- й відеофіксації, що дозволяє оперативно реагувати на інциденти та підвищувати якість доказової бази.

Олександр Субботенко, Голова Державної екологічної інспекції України



Як зазначив Голова Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко, відкриття ПЕК у Яремче є не просто запуском нового структурного підрозділу, а важливим кроком у впровадженні сучасного підходу до охорони довкілля, який базується на принципах превентивності, оперативності та партнерства з громадами.









За його словами, Карпатський регіон є одним із найцінніших природних комплексів України, який водночас перебуває під зростаючим антропогенним навантаженням через розвиток туризму та інфраструктури, а також виклики воєнного часу. Саме тому акцент у роботі нових екологічних інструментів зміщується від виключно каральної моделі до системи превентивного моніторингу та запобігання порушенням.



«Наше завдання – не лише фіксувати порушення та застосовувати санкції, а насамперед попереджати екологічні ризики, швидко реагувати на загрози та забезпечувати належний рівень екологічної безпеки громад», – наголосив очільник інспекції.









Як зазначив начальник ДЕІ Карпатського округу Сергій Гаєвський, новий Пункт екологічного контролю стане інструментом координації роботи інспекторів і посилить взаємодію з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, науковими установами та громадськими організаціями.



Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці державних інституцій, міжнародних партнерів та органів місцевого самоврядування.



Довідково: Пункти екологічного контролю є складовою реформи державного екологічного нагляду та покликані забезпечити перехід від переважно каральної моделі контролю до системи запобігання екологічним правопорушенням. За даними Державної екологічної інспекції України, лише за перші шість місяців роботи ПЕК в Україні інспектори провели понад тисячу патрулювань, сотні рейдів та оперативних реагувань на повідомлення про порушення природоохоронного законодавства.





























