Представники 225 окремого штурмового полку відвідали EUROSATORY 2026 — одну з найбільших міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки.



На виставці зібралися сотні компаній з усього світу, які презентували новітні безпілотні системи, засоби зв’язку, обладнання радіоелектронної боротьби, роботизовані комплекси та інші рішення, що вже сьогодні змінюють характер бойових дій.



«Для нас такі заходи — це можливість побачити, куди рухаються сучасні військові технології, обмінятися досвідом та налагодити контакти з тими, хто створює інструменти для майбутніх війн», — зазначили у 225 окремому штурмовому полку.



Як підкреслюють у полку, українська армія сьогодні формує власний унікальний бойовий досвід, до якого уважно прислухаються виробники озброєння та військові з різних країн світу.



Візит представників 225 ОШП на EUROSATORY 2026 — ще один приклад того, як українські військові безпосередньо впливають на розвиток оборонних технологій, ділячись практичним досвідом сучасної війни з міжнародними партнерами.