Не встиг у Коростені вщухнути скандал навколо місцевого водоканалу, як на Житомирщині вибухнула нова екологічна бомба.

Державна екологічна інспекція Поліського округу, відреагувавши на масові скарги обурених городян, завершила перевірку ще одного комунального гіганта — Комунального виробничо-господарського підприємства (КВГП). Як з'ясувалося, міська зливова каналізація, за яку відповідає це підприємство, перетворилася на справжнє джерело неконтрольованого забруднення. Всю грязюку, мазут і пісок із міських доріг комунальники зливали в річку Уж без жодного натяку на очищення чи хоча б паперовий облік.





Таємні труби на Абдули Усенова та Ольгинській

Масштабна позапланова перевірка комунальників розпочалася 3 червня 2026 року через те, що жителі Коростенської громади буквально завалили скаргами профільне міністерство та екоінспекцію. Люди вимагали з'ясувати, чому річка Уж стрімко втрачає свій природний вигляд і перетворюється на стічну канаву.



Інспектори взялися за дослідження міських комунікацій і з'ясували, що саме КВГП завідує всією мережею міської дощової каналізації. Замість того, щоб уловлювати та фільтрувати брудні придорожні стоки, підприємство просто вивело дві гігантські труби прямо до річки Уж — у районі вулиць Абдули Усенова та Ольгинської. Екологи відібрали проби цієї жижі безпосередньо на випусках, а також вище і нижче за течією річки, щоб у лабораторії оцінити реальні масштаби лиха.

Повна анархія: без очищення, звіту та дозволів

Результати ревізії виявилися приголомшливими — у роботі підприємства зафіксували повну нормативну анархію. Комунальники порушили купу статей Водного кодексу та закону про охорону довкілля:

Жодного очищення: дощова вода з бензином, автомобільними мастилами та дорожнім хімікатами летіла в річку абсолютно «диким» способом — без попередньої фільтрації.

дощова вода з бензином, автомобільними мастилами та дорожнім хімікатами летіла в річку абсолютно «диким» способом — без попередньої фільтрації. Нелегальний скид: у підприємства взагалі немає обов'язкового дозволу на спеціальне водокористування. Вони самовільно вирішили, що мають право користуватися річкою як зливною ямою.

у підприємства взагалі немає обов'язкового дозволу на спеціальне водокористування. Вони самовільно вирішили, що мають право користуватися річкою як зливною ямою. Гра в хованки: на підприємстві ніхто навіть не намагався рахувати, скільки тисяч кубометрів бруду виливається в Уж і якої він якості. КВГП просто проігнорувало державну звітність і закрило очі на Правила охорони поверхневих вод.

Через те, що підприємство не затвердило жодних лімітів, екологи навіть не могли проконтролювати, наскільки сильно місто «тисне» на екологію річки.

Комунальникам готують жорстку відповідь

За таке тотальне ігнорування законів керівництву КВГП доведеться відповідати за всією суворістю. Екоінспектори вже склали офіційний акт і виписали керівництву підприємства припис із жорсткою вимогою — негайно легалізувати процеси, встановити системи очищення та почати вести чесний облік того, що летить у воду.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський заявив, що просто так ця історія для порушників не минеться:«Річка Уж є одним із ключових водних об’єктів Коростенської громади, тому будь-яке відведення поверхневих чи стічних вод до неї має здійснюватися виключно з дотриманням вимог закону. Встановлена низка порушень ускладнює належний контроль за обсягами та якісними показниками вод, які потрапляють до річки. Крім того, відсутність нормативів гранично допустимого скидання унеможливлює визначення допустимого навантаження на водойму та створює ризики погіршення її екологічного стану. Після завершення всіх процедур Інспекцією будуть вжиті відповідні заходи реагування в межах наданих повноважень, спрямовані на усунення виявлених порушень та недопущення подальшого негативного впливу на водні ресурси річки Уж».