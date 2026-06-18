Департамент охорони здоров’я КМДА виступив із заявою щодо поширення недостовірної інформації про роботу екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог та ворожих атак.



У Департаменті наголосили, що київські лікарі, фельдшери, диспетчери та працівники екстреної медичної допомоги продовжують виконувати свій професійний обов’язок у надзвичайно складних умовах війни.



За даними ДОЗ, від початку повномасштабного вторгнення бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 26 тисяч виїздів, пов’язаних із медичною евакуацією та наданням допомоги пораненим цивільним і військовослужбовцям.

У відомстві закликали утримуватися від маніпуляцій та поширення неперевіреної інформації, яка підриває довіру до служб, від роботи яких залежить життя людей.