Департамент охорони здоров’я КМДА виступив із заявою щодо поширення недостовірної інформації про роботу екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог та ворожих атак.
У Департаменті наголосили, що київські лікарі, фельдшери, диспетчери та працівники екстреної медичної допомоги продовжують виконувати свій професійний обов’язок у надзвичайно складних умовах війни.
За даними ДОЗ, від початку повномасштабного вторгнення бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 26 тисяч виїздів, пов’язаних із медичною евакуацією та наданням допомоги пораненим цивільним і військовослужбовцям.
У відомстві закликали утримуватися від маніпуляцій та поширення неперевіреної інформації, яка підриває довіру до служб, від роботи яких залежить життя людей.
ДОЗ КМДА: безпідставні звинувачення знецінюють роботу медиків, які рятують життя під час війни
Департамент охорони здоров’я КМДА виступив із заявою щодо поширення недостовірної інформації про роботу екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог та ворожих атак.