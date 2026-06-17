Тривожні скарги жителів Коростенщини на брудну воду та сморід біля річки нарешті отримали офіційне підтвердження.

Державна екологічна інспекція Поліського округу завершила екстрену позапланову перевірку місцевого водоканалу. Результати лабораторних аналізів виявилися невтішними: комунальне підприємство регулярно зливало в річку Уж справжній хімічний коктейль, який руйнує екосистему водойми. Екологи вже виставили жорсткі вимоги керівництву підприємства та готують серйозні фінансові санкції за знущання з природи.

На вимогу обурених людей

Приводом для масштабної перевірки, яка стартувала 3 червня 2026 року, став масовий бунт місцевих жителів. Люди втомилися дивитися на те, як занепадає річка Уж, і засипали скаргами профільне міністерство та Держекоінспекцію.

Щоб з'ясувати, що насправді відбувається з водою, екологічні інспектори виїхали на місце «наступу» і відібрали проби води безпосередньо біля труб очисних споруд Коростенського водоканалу в районі села Вороневе, а також вище та нижче за течією річки. Усі зразки терміново відправили до лабораторії, і результати дослідження шокували навіть експертів.

Аміак, залізо та фосфати: що знайшли у воді

Лабораторні аналізи чітко довели: Коростенське КП «Водоканал» просто ігнорувало екологічні норми та правила спеціального водокористування. Підприємство роками скидало з однієї зі своїх головних труб (випуск №1) воду, яку важко назвати очищеною.

У річці Уж зафіксували небезпечне перевищення допустимих норм за цілою низкою критичних показників:

Аміак (за азотом) — показник потрапляння у воду каналізаційних стоків;

— показник потрапляння у воду каналізаційних стоків; Фосфати — залишки миючих засобів, від яких вода починає «цвісти» та гнити;

— залишки миючих засобів, від яких вода починає «цвісти» та гнити; Залізо загальне ;

; ХСК та БСК-5 (хімічне та біологічне споживання кисню) — це свідчить про те, що у воді катастрофічно бракує кисню для риби та інших живих організмів через процеси гниття нечистот.

Екологи наголошують: через таке варварське ставлення річка втрачає здатність до природного самоочищення, а риба та унікальна річкова екосистема опинилися під загрозою вимирання.

Порушників змусять заплатити до копійки

Коростенським комунальникам не вдасться списати все на «технічні збої». За такі грубі порушення Водного кодексу України та закону про очищення стічних вод передбачена сувора відповідальність.



Наразі інспекція зафіксувала всі порушення в офіційному акті та видала керівництву водоканалу припис — вони зобов'язані терміново навести лад на очисних спорудах і припинити травити річку. Але на цьому історія не завершується. Наразі екологи вираховують суму збитків, які підприємство завдало державі. Щойно цифру буде сформовано, водоканалу виставлять солідний рахунок, а матеріали справи передадуть для подальшого реагування відповідно до закону.