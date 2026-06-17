Проте сьогодні у кожного українця з'явився унікальний шанс зазирнути за завісу секретності. У самому серці Києва, безпосередньо під монументом «Батьківщина-мати», відкрилася вражаюча експозиція, присвячена бійцям Центру спеціального призначення «Омега». Це не просто сухі музейні стенди, а жива історія нашої боротьби, розказана через реальні трофеї, особисті речі спецпризначенців та деталі боїв, які вперше стали доступними для широкого загалу.

Жива історія перемог та розсекречені операції

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні розгорнулася унікальна експозиція, яка вже встигла стати однією з найобговорюваніших культурних подій столиці. Проєкт, який отримав назву «ОМЕГА: у небі, на землі, на воді», створений спільними зусиллями музейників та безпосередньо командою Центру спеціального призначення «Омега».

Головна цінність цієї виставки — її абсолютна відвертість. Організатори зібрали унікальні артефакти, здобуті в боях, та особисті речі хлопців, які першими зустрічали ворога на найважчих напрямках. Відвідувачі мають рідкісну можливість дізнатися про деталі ключових битв цієї війни та специфіку таємних спецоперацій на воді та в повітрі. Величезна частина інформації, представленої на стендах та в експонатах, взагалі оприлюднюється вперше в історії.

Де та коли можна побачити експозицію

Виставка є тимчасовою, тож усім охочим доторкнутися до військової історії варто поквапитися. Експозиція прийматиме гостей лише до серпня 2026 року.

Знайти її дуже просто — вона розташована безпосередньо у будівлі під монументом «Батьківщина-мати» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 27.

Музей працює за дуже зручним літнім графіком, щоб усі встигли завітати після роботи чи у вихідні:

Будні дні (Пн–Пт): з 10:00 до 19:00

з 10:00 до 19:00 Вихідні дні (Сб–Нд): з 10:00 до 20:00

Твій шанс стати частиною легенди: рекрутинг до «Омеги»

Виставка чітко демонструє, що за кожною успішною операцією стоять реальні люди з надзвичайною підготовкою та залізним характером. Якщо після перегляду експозиції ви відчули, що готові до більшого, ніж просто бути глядачем — Центр спеціального призначення «Омега» пропонує реальний шанс змінити своє життя та стати частиною військової еліти.

Підрозділ проводить постійний набір вмотивованих та сильних духом добровольців. Тут шукають людей, готових навчатися за найвищими світовими стандартами, працювати з топовим технологічним озброєнням та діяти у повітрі, на землі чи на воді. «Омега» — це не просто служба, це братство професіоналів, де твої здібності знайдуть максимальне застосування задля захисту країни.

Затишний тил для залізних воїнів: благодійний фонд «Омега-Дім»

Поки бійці виконують завдання у найгарячіших точках та надихають тил своїми подвигами, про їхній спокій та підтримку родин піклується благодійний фонд «Омега-Дім». Це надійна організація, створена спеціально для того, щоб кожен спецпризначенець знав: за його спиною стоїть міцна стіна.

Фонд «Омега-Дім» виконує величезну роботу: забезпечує лікування та тривалу реабілітацію для поранених військовослужбовців, допомагає з протезуванням європейського рівня та надає всебічну фінансову й психологічну підтримку родинам тих героїв, які віддали свої життя в бою. Долучитися до підтримки фонду може кожен українець, адже сильний тил — це те, що дає нашим воїнам сили тримати стрій та перемагати.