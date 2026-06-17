Поки держава намагається контролювати кожен клаптик української землі, підпільні ділки примудряються розгортати цілі промислові кар'єри просто посеред волинських сіл.

Звичайна планова перевірка Камінь-Каширської громади обернулася для екологів справжнім шоком. Біля села Брониця невідомі без жодних дозволів вивезли десятки тисяч кубометрів піску, залишивши після себе розриту пустку площею понад гектар. Сума збитків, яку нарахували інспектори, виявилася астрономічною, і тепер цим зухвалим пограбуванням природи займатиметься поліція.

Гектар розритої землі замість заповідних надр



Зухвалий злочин проти природи викрили інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області. Під час ревізії Камінь-Каширської громади вони вирішили оглянути так звані землі запасу — ділянки, які ще не сформовані та перебувають у розпорядженні держави.Приїхавши на місце біля села Брониця, спеціалісти замість недоторканої природи побачили масштабний нелегальний промисел. Хтось організував тут повноцінне видобування піску. Розмах робіт вражає навіть досвідчених екологів.







Ось які цифри зафіксували під час обстеження території:

Площа розритої ділянки склала понад гектар (1,0885 га).

склала понад гектар (1,0885 га). Периметр нелегального кар'єру розтягнувся майже на пів кілометра (494,89 м).

розтягнувся майже на пів кілометра (494,89 м). Загальний об'єм викраденого піску досяг колосальних 41 426 кубічних метрів.

Рахунок на мільйони, який доведеться оплатити

Коли фахівці перевели масштаби цієї екологічної катастрофи у грошовий еквівалент, сума вийшла приголомшливою. Орієнтовні збитки, які ділки завдали довкіллю Волині своїм піщаним бізнесом, становлять 45 мільйонів 650 тисяч гривень.





Екологи наголошують, що подібне самовільне вигрібання надр — це не просто дрібне хуліганство, а грубе порушення Кодексу про надра та Закону про охорону довкілля. Земля після таких «набігів» втрачає свій родючий шар, руйнуються підземні водні пласти, а на відновлення території знадобляться десятиліття.

Тепер слово за поліцією

Оскільки масштаби крадіжки зашкалюють, екоінспектори вже готують усі зафіксовані докази, карти та розрахунки для передачі до Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ділкам загрожує відповідальність не лише за адміністративними статтями, а й реальний термін за статтею 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр). Наразі правоохоронці встановлюватимуть, чия техніка працювала на об'єкті та хто заробив мільйони на державному піску.

Екоінспектори просять про допомогу: як зупинити нищення Волині

Держекоінспекція звертається до кожного жителя області із закликом не заплющувати очі на подібні безчинства. Якщо ви помітили, що поруч із вашим домом невідомі пиляють ліс, вивозять машинами пісок, влаштовують стихійні сміттєзвалища або перекривають парканами доступ до річок — не мовчіть. Повідомити про це можна кількома простими способами: