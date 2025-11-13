В Киевсовете продолжается работа по решению ключевых вопросов, связанных с поддержкой жителей столицы, пострадавших в результате российских обстрелов.



Об этом сообщила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская .

По ее словам, в ближайшее время будет завершена разработка понятного алгоритма действий для людей, чье жилье повреждено в результате атак.



"Это не мелочь - и мы точно это добьем", - подчеркнула Ковалевская.

Отдельно депутат сообщила, что на ближайшем пленарном заседании планируется рассмотрение решения о создании централизованной городской системы питания . Она должна обеспечить едой как жителей, чьи дома пострадали, так и работников ГСЧС, КАСС и коммунальных служб, ликвидирующих последствия обстрелов.





Также под контролем Киевсовета — выполнение решения о безвозмездном захоронении людей , погибших из-за российских ударов. Этот вопрос, по словам депутата, должен быть реализован максимально оперативно.





Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская

Кроме того, обсуждаются уточнения в Порядок использования средств депутатских фондов — в частности, об упрощении перечня документов, которые представляют люди, чье имущество потерпело разрушения.



«Цель проста: убрать лишнюю бюрократию и сделать процедуру прозрачной и понятной», — отметила Ковалевская.





