Политик и общественный деятель Николай Томенко выполнил обещание: средства, полученные им по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Томенко против Украины", были полностью направлены на поддержку военных.

Совместно с Национальной академией СБУ он передал тепломассивные одеяла и гигиенические средства бойцам 39-го батальона беспилотных систем. В то же время Томенко подверг жесткой критике бывших чиновников, судей и прокуроров, которые в условиях войны продолжают судиться с государством за свои "миллионные спецпенсии".

Компенсация от ЕСПЧ – для военных героев

Николай Томенко сообщил, что выполнил свое публичное обещание: средства, которые Украина выплатила ему в качестве компенсации за незаконное лишение депутатского мандата в 2016 году, были переданы на фронт.

"Как и обещал: средства от выигранного суда в ЕСПЧ по делу «Томенко против Украины» направляю для поддержки наших военных героев."

Совместно с коллективом Национальной академии СБУ и волонтерским проектом «Одеяло жизни», помощь была отправлена ​​для 2-й роты 39-го отдельного батальона беспилотных систем. Военные получили тепломассивные одеяла, гигиенические средства и набор изданий «Воюющий Шевченко» для поднятия боевого духа.

Политик также анонсировал, что готовится "сладкие и мировоззренческие подарки для детей воинов из Центра спецназначения «Омега»".

Принципиальный вопрос: Партия vs. Государство

Томенко подчеркнул, что его иск в ЕСПЧ имел целью создать судебный прецедент против "партийной диктатуры" и позорного "кнопкодавства".

Решение ЕСПЧ от 10 июля 2025 года, признавшее действия украинской власти незаконными и постановившее выплатить компенсацию, имеет глубокие правовые последствия.

"Судьи ЕСПЧ привели 15 аргументов относительно НЕЗАКОННОСТИ решения о досрочном прекращении моего депутатского мандата."

По мнению политика, это решение должно прекратить попытки принятия Закона об ИМПЕРАТИВНОМ МАНДАТЕ (партийном рабстве депутатов).

Он также считает несправедливым, что компенсацию выплачивает воюющее государство, а не конкретные должностные лица:

"Поэтому было бы справедливо и правильно, если бы средства от моего выигранного суда в ЕСПЧ платили чиновники, НЕЗАКОННО лишившие меня депутатского мандата, а не воюющее Государство."

Противное требование "заоблачных спецпенсий"

Использовав свою компенсацию на нужды армии, Николай Томенко обратился к другим чиновникам и чиновникам, которые судятся с государством за собственные выплаты:

"Попутно призываю бывших народных депутатов, прокуроров, судей… НЕ ПОРЯТЬСЯ своими судебными исками к Государству относительно своих заоблачных СПЕЦПЕНСИЙ и ВЫПЛАТ."

Он подчеркнул, что в условиях войны, когда каждая копейка идет на ВСУ, требовать миллионных выплат для себя это морально недопустимо:

"Сегодня требовать от ВОЮЩЕЙ УКРАИНЫ миллионных выплат для себя, когда не хватает средств для ВСУ - это ГИДКО и ДИКО!"

В конце политик подчеркнул: "Поддерживаем ВСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!"