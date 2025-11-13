Совместно с Национальной академией СБУ он передал тепломассивные одеяла и гигиенические средства бойцам 39-го батальона беспилотных систем. В то же время Томенко подверг жесткой критике бывших чиновников, судей и прокуроров, которые в условиях войны продолжают судиться с государством за свои "миллионные спецпенсии".
Компенсация от ЕСПЧ – для военных героев
Николай Томенко сообщил, что выполнил свое публичное обещание: средства, которые Украина выплатила ему в качестве компенсации за незаконное лишение депутатского мандата в 2016 году, были переданы на фронт.
"Как и обещал: средства от выигранного суда в ЕСПЧ по делу «Томенко против Украины» направляю для поддержки наших военных героев."
Совместно с коллективом Национальной академии СБУ и волонтерским проектом «Одеяло жизни», помощь была отправлена для 2-й роты 39-го отдельного батальона беспилотных систем. Военные получили тепломассивные одеяла, гигиенические средства и набор изданий «Воюющий Шевченко» для поднятия боевого духа.
Политик также анонсировал, что готовится "сладкие и мировоззренческие подарки для детей воинов из Центра спецназначения «Омега»".
Принципиальный вопрос: Партия vs. Государство
Томенко подчеркнул, что его иск в ЕСПЧ имел целью создать судебный прецедент против "партийной диктатуры" и позорного "кнопкодавства".
Решение ЕСПЧ от 10 июля 2025 года, признавшее действия украинской власти незаконными и постановившее выплатить компенсацию, имеет глубокие правовые последствия.
"Судьи ЕСПЧ привели 15 аргументов относительно НЕЗАКОННОСТИ решения о досрочном прекращении моего депутатского мандата."
По мнению политика, это решение должно прекратить попытки принятия Закона об ИМПЕРАТИВНОМ МАНДАТЕ (партийном рабстве депутатов).
Он также считает несправедливым, что компенсацию выплачивает воюющее государство, а не конкретные должностные лица:
"Поэтому было бы справедливо и правильно, если бы средства от моего выигранного суда в ЕСПЧ платили чиновники, НЕЗАКОННО лишившие меня депутатского мандата, а не воюющее Государство."
Противное требование "заоблачных спецпенсий"
Использовав свою компенсацию на нужды армии, Николай Томенко обратился к другим чиновникам и чиновникам, которые судятся с государством за собственные выплаты:
"Попутно призываю бывших народных депутатов, прокуроров, судей… НЕ ПОРЯТЬСЯ своими судебными исками к Государству относительно своих заоблачных СПЕЦПЕНСИЙ и ВЫПЛАТ."
Он подчеркнул, что в условиях войны, когда каждая копейка идет на ВСУ, требовать миллионных выплат для себя это морально недопустимо:
"Сегодня требовать от ВОЮЩЕЙ УКРАИНЫ миллионных выплат для себя, когда не хватает средств для ВСУ - это ГИДКО и ДИКО!"
В конце политик подчеркнул: "Поддерживаем ВСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!"