Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

По словам гостя программы, украинцы дали властям 3 года форы, чтобы они очухались и подготовились к войне, но прошло уже почти 4 года, добровольцы закончились, а власти так и не собираются воевать. Попутно он напоминает, что, по словам главного раввина Днепра, российско-украинская война закончится 15 января, то есть вот власти собираются подождать еще немного, ничего не меняя.

«Не выделяются достаточные средств для войны. У нас есть вот последний пример сейчас – история с Покровском. А еще весной высаживали цветы в Покровске», – подчеркивает Святослав Дубина.

Проблема в том, объясняет военный, что сегодняшний государственный аппарат больше ничего не умеет, он не перестроился и не выполнил закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Как он напоминает, что в законе четко написано, что мобилизация – это перевод национальной экономики и системы государственного управления на нужды военного времени, но почти за 4 года войны государство не перестроилось. В то же время, констатирует гость программы, воюют 3-4 миллиона украинцев – это те, кто на фронте, их родственники, волонтеры и ответственный бизнес.

«Билецкий весной говорил, что государство обеспечило его подразделения БпЛА новейшими технологиями на 20%. Сегодня поражение живой силы противника и техники на 80% – это подразделения БпЛА. То есть государство финансирует результативность на поле боя на 20%. Остальные 80% – это финансирование бизнеса, волонтеров. Это такое участие сегодня в результатах на поле боя. Я уже не говорю о том, что стерли просто добровольцев. 700 тысяч добровольцев стерли на поле боя. Государство убило мотивацию воевать», – заключает Святослав Дубина.

