Политик и общественный деятель Николай Томенко задал риторический вопрос: нет ли господин Милованов, который также является резидентом США, вернуть миллионы гривен, полученные за свою работу. Томенко привел данные декларации, согласно которым только за сентябрь 2025 года Милованов получил за членство в Наблюдательном совете "Энергоатома" более 350 тысяч гривен. В то же время он продолжает получать высокую зарплату и в другом государственном наблюдательном совете.

Вопрос о возврате бюджетных миллионов

На фоне новостей о якобы "принципиальном" решении Тимофея Милованова покинуть пост в Наблюдательном совете "Энергоатома", Николай Томенко выразил свое возмущение. Политик подчеркнул, что уйти с должности – это лишь часть дела.

Томенко прямо спросил в своем сообщении:

"А наши БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ, которые он получил на этом посту, он не хочет Вернуться назад?"

Для подтверждения своих слов он привел конкретные цифры из декларации:

"К примеру, подаю декларацию, в которой информация о получении за ЧЛЕНСТВО в наблюдательном совете Энергоатома 352 000 гривен ТОЛЬКО за сентябрь 2025 года."

"Сообразительный резидент США" и двойные выплаты

Николай Томенко также акцентировал на том, что имеющий гражданство США Тимофей Милованов продолжает получать высокие выплаты и на другой государственной должности, называя его "вечным советником Офиса президента".

"Правда, этот принципиальный член продолжает ежемесячно получать 290 000 гривен и в еще одном Наблюдательном совете - «Украинской оборонной промышленности»."

Политик иронически назвал его "Сообразительным оказался резидент США и вечный советник офиса президента."

Правительство уже распустило Наблюдательный совет

В заключение Томенко добавил, что пафос вокруг отставки Милованова несколько запоздалым и безосновательным, поскольку решение об увольнении Наблюдательного совета было принято Кабмином.

"А самое смешное, что Правительство уже и так распустило весь Наблюдательный совет «Энергоатома»."

Таким образом, публичная отставка состоялась уже после того, как Наблюдательный совет фактически прекратил свое существование.