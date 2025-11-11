Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Передали очередную партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями отдельному полку беспилотных систем Ахиллес. Этот полк входит в ТОП-5 лучших подразделений СБС. Его бойцы с начала вторжения сражались за Киев и Харьков, Купянск и Бахмут, Соледарь и Часов Яр. А сейчас держат оборону в Харьковской области», - сказал во время передачи зарядных станций военным Артур Палатный.

Он отметил, что эти зарядные станции должны обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой.

«Каждая третья уничтоженная враждебная цель – это работа Сил беспилотных систем. Поэтому важно, чтобы батареи их дронов были всегда заряжены. Уверен, благодаря этим мощным зарядным станциям наши защитники смогут еще более эффективно уничтожать врага», - сказал Палатный.

Со своей стороны бойцы «Ахиллеса» поблагодарили «Украинскую команду» за «беспрецедентную помощь во время полномасштабной войны».

Как сообщалось ранее, недавно "Украинская команда" передала зарядные станции Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, спецподразделения "Артан" ГУР и другим военным подразделениям.