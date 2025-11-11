«Батькивщина» будет всячески блокировать недавно принятый в первом чтении законопроект №14005 – нельзя позволить, чтобы за долги у людей забирали даже единое жилье.

Это подчеркнула лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Такой наглости относительно простого человека просто представить невозможно» , – возмутилась она.

Лидер фракции объяснила, что содержание законопроекта: впервые в истории Украины, без суда и следствия, если у физического или юридического лица есть хотя бы 1 гривна задолженности (за коммунальные услуги, за нарушение правил дорожного движения, за любые отношения с банками), то такие люди или предприятия будут автоматически попадать в реестр должников, а после этого

«Впервые вопреки Гражданскому кодексу там прописана процедура, что за долг можно лишить человека единого жилья! Сегодня в Украине у 8 миллионов человек есть долги: перед банками, перед поставщиками коммунальных услуг. А внутренне перемещенным лицам, у которых собственность осталась на временно оккупированных территориях, до сих пор начисляют долги за коммунальные платежи, налоги на имущество» , – заявила Юлия Тимошенко.

Чтобы не допустить окончательного принятия этого закона, «Родина» будет разными способами блокировать его. В частности, Юлия Тимошенко предупредила, что ее команда подготовит как можно больше поправок к законопроекту, а также организует депутатов в парламенте, кто против этой инициативы, вместе срывать голосование.

«А в случае его принятия мы обратимся с петицией к президенту от народа с просьбой наложить вето на этот закон» , – пообещала Юлия Тимошенко .





Заместитель лидера Всеукраинского объединения Валерий Дубиль , регулярно помогающий ВПЛ и защитникам, подчеркнул, что люди с тревогой относятся к инициативе отдельных депутатов:

«Не может быть так, чтобы через несколько сотен гривен долга человека лишали дома. Это путь к нищете и страху. Представьте, что пенсионер или переселенец теряет жилье, потому что кто где-то не успел заплатить за коммунальные – это абсолютно ненормально.

В воюющей стране люди должны получать поддержку, а не угрозы потерять последнее. Фракция «Батькивщины» сделает все, чтобы этот законопроект не прошел», – резюмировал нардеп.