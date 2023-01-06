Як пише Politeka.net, багато українських біженців знайшли притулок у країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах Америки, а також Канаді. Уряди цих держав допомагають їм і виплачують грошову допомогу щомісяця чи одноразово. У деяких країнах посібник для українців досить великий. Сайт "Про гроші" з'ясував, де біженцям пропонують максимальну допомогу.

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Зазначається, що в Ірландії допомога становить 830 євро на місяць для дорослої людини. А допомога на дитину пропонується 140 євро на місяць. Щотижня гроші нараховуються на місцеве поштове відділення чи банківську картку одержувача.

Тим часом у Німеччині пропонується допомога у 502 євро на місяць. До Нового року вона становила 449 євро, але з 1 січня її збільшили на 53 євро.

У Швейцарії пропонують 1500 франків на місяць (1525 доларів США). Спочатку всі біженці могли претендувати на цю допомогу, але тепер місцевий уряд розглядає кожен випадок індивідуально.

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А ось Канада лідер із виплат. Там пропонують 300 канадських доларів (2000 тисяч доларів США). Але ця допомога є одноразовою, а вартість життя там досить велика, тому необхідний солідний запас фінансів, щоб перечекати там війну.

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