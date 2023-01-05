Чтобы узнать, начислена ли субсидия, украинцам больше не требуется ходить или звонить в соответствующие органы.

Адресная помощь на оплату коммунальных услуг – субсидия – это денежная компенсация для помощи украинцам. Получают ее далеко не все, однако, если вы подали заявку на получение выплат, есть способ узнать, назначили ли вам их. Об этом сообщают Факты.

Теперь, чтобы назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения или ходить туда лично, сделать это можно онлайн.

Кто имеет право на субсидию:

одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, по заявлению опекуна;

семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Из-за военного вторжения РФ был обновлен механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить также внутренне перемещенные лица, предоставив необходимые документы.

Также получить субсидию могут лица, которые:

входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения;

имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;

имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Какие условия начисления субсидии?

Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества людей, проживающих в квартире или доме.

Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, которые фактически живут в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

На специальном портале от Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны. Для этого нужно знать только почтовый адрес получателя.

Также в реестре содержится такая информация:

состояние субсидии;

населенный пункт;

номер заявления;

местонахождение вашего личного дела;

период начисления компенсации.

Как проверить начисление субсидии?

Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком количестве, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее — не нужно;

подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку Искать.

Перед вами появится вся информация о вашей субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и тому подобное.

Следует отметить, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

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