Как сообщает издание EWW, украинцы со стажем работы в Польше смогут претендовать на пенсию в этой стране.

Существует три возрастных группы пенсионеров. К первой группе относятся люди, родившиеся до 1949 года. Если вы относитесь к этой категории, то можете претендовать на минимальную пенсию в Польше.

Женщинам нужно иметь 20 лет стажа, а мужчинам – 25 лет. К примеру, вы проработали в Польше всего год или два, а в Украине – 30–40 лет. Этого будет достаточно, чтобы стаж засчитался.

Вторая группа - родившиеся в период с 1949 по 1969 год. Пенсия будет зависеть от того, сколько налогов вы и ваш работодатель отчислили в ZUS и Пенсионный фонд в Польше.

В третью группу входят люди, родившиеся после 1969 года. Эти люди находятся примерно в такой же ситуации, как и люди из предыдущей группы. Пенсия будет зависеть от уровня налогов, который они заплатили, работая всю свою жизнь.

Однако у третьей группы ситуация все же получше, чем у второй. Во второй категории работодатель платил налоги либо в ZUS, либо в Пенсионный Фонд, а в третьей в обе организации.

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