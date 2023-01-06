Как пишет Politeka.net, многие украинские беженцы нашли убежище в странах Евросоюза, Соединенных Штатах Америки, а также Канаде. Правительства данных государств помогают им и выплачивают денежную помощь каждый месяц или единоразово. В некоторых странах пособие для украинцев довольно большое. Сайт "Про деньги" выяснил, где беженцам предлагают максимальную помощь.

Отмечается, что в Ирландии помощь составляет 830 евро в месяц для взрослого человека. А помощь на ребенка предлагается 140 евро в месяц. Каждую неделю деньги начисляются на местное почтовое отделение или банковскую карту получателя.

Тем временем в Германии предлагается помощь в 502 евро в месяц. До Нового года она составляла 449 евро, но с первого января ее увеличили на 53 евро

В Швейцарии же предлагают 1500 франков в месяц (1525 долларов США). Изначально все беженцы могли претендовать на эту помощь, но теперь местное правительство рассматривает каждый случай индивидуально.

А вот Канада лидер по выплатам. Там предлагают 300 канадских долларов (2000 тысячи долларов США). Но эта помощь является одноразовой, а стоимость жизни там довольно большая, поэтому необходим солидный запас финансов, чтобы переждать войну там.

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