В Новом году некоторым знакам Зодиака удастся разбогатеть, пишет InfoRoom.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно прислушиваться к своей интуиции и не хвататься за любую работу. Дождитесь предложения, которого вы действительно заслуживаете. Вы найдете работу с высокой оплатой уже в первой половине 2023 года, во второй половине года будет шанс резко подняться по карьерной лестнице.

ЛЕВ

Львам стоит взять себя в руки не расстраиваться по пустякам.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Очень символично: в центре Москвы загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба", кадры с места пожара

Украинка получила срок за кражу трусов: подробности решения суда

Первый месяц 2023 года удивит погодной аномалией: синоптики дали прогноз на январь

Без сохранения зарплаты: с 1 января появится новый вид отпуска, что нужно знать
Показать еще

Львы смогут найти работу своей мечты и начать существенно экономить уже в первой половине 2023 года.

выплаты, деньги, пачка гривен

Ранее Астролог сделала прогноз на 2023 год для Украины и назвала одну из важнейших дат для нашей страны.

Астролог Альбина Пономаренко рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", что 2023-й будет очень позитивным для нашей страны.

Способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.

Львов, люди, украинцы, зима, свет

"Четыре значительных позитивных события мы точно не проспим. Победу мы одерживаем, мы все одолеем, и это будет нам наградой за все наши испытания", — говорит астролог.

Кроме того она предостерегла - январь все же будет напряженным периодом, особенно 6-7 числа.

зима, люди, погода

Не исключено, что в Киеве в эти даты вероятны провокации врага, это могут быть ракетные обстрелы.

Также Пономаренко добавила, что позитивные изменения начнутся уже с 20 января. Это могут быть и позитивные изменения на поле боя, и прекращение горячей фазы войны, и усиление партнерства, и новые союзы для Украины.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.