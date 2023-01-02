В Новом году некоторым знакам Зодиака удастся разбогатеть, пишет InfoRoom.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам нужно прислушиваться к своей интуиции и не хвататься за любую работу. Дождитесь предложения, которого вы действительно заслуживаете. Вы найдете работу с высокой оплатой уже в первой половине 2023 года, во второй половине года будет шанс резко подняться по карьерной лестнице.
ЛЕВ
Львам стоит взять себя в руки не расстраиваться по пустякам.
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Львы смогут найти работу своей мечты и начать существенно экономить уже в первой половине 2023 года.
Ранее Астролог сделала прогноз на 2023 год для Украины и назвала одну из важнейших дат для нашей страны.
Астролог Альбина Пономаренко рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", что 2023-й будет очень позитивным для нашей страны.
Способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.
"Четыре значительных позитивных события мы точно не проспим. Победу мы одерживаем, мы все одолеем, и это будет нам наградой за все наши испытания", — говорит астролог.
Кроме того она предостерегла - январь все же будет напряженным периодом, особенно 6-7 числа.
Не исключено, что в Киеве в эти даты вероятны провокации врага, это могут быть ракетные обстрелы.
Также Пономаренко добавила, что позитивные изменения начнутся уже с 20 января. Это могут быть и позитивные изменения на поле боя, и прекращение горячей фазы войны, и усиление партнерства, и новые союзы для Украины.
Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.
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