Это время рационального использования финансов и организации денежных отношений. Год благоприятен для открытия бизнеса в сфере сельского хозяйства, строительства и других направлений, которые подразумевают производство качественных, добротных изделий. Об этом своем ютуб-канале рассказала астролог Марина Скади.

ОВЕН

Этот год для будет ярким и значимым. Появляется множество возможностей и перспективных предложений в рабочей сфере. Ваша активность и стремление проявить себя обязательно будут вознаграждены, в том числе финансово. Не упустите свой шанс, если хотите найти работу или деловых партнеров за рубежом.

ТЕЛЕЦ

В начале года у вас могут возникнуть некоторые финансовые трудности, однако уже весной ситуация наладится, вы попадаете в поток удачи и везения. В этот период возможен карьерный рост и увеличение зарплаты. Бизнес будет развиваться, приносить хорошую прибыль.

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БЛИЗНЕЦЫ

Используйте свои врожденные таланты к торговле и коммуникации. Начиная с малого, запуская небольшое дело и новый проект, уже к осени 2023-го вы достигнете удовлетворяющих результатов. Ваш успех преимущественно будет зависеть от коммуникабельности и коллективных проектах.

гороскоп

РАК

В течение года вы заметите, как пробуждается ваше творческое начало, а вместе с этим для вас откроются благоприятные возможности для расширения и развития. Летом и осенью 2023 года вы сможете обеспечить себе надежный материальный тыл.

ЛЕВ

С марта вы почувствуете себя свободнее и увидите новые пути раскрытия своих талантов и способностей. В профессиональной сфере дела развиваются успешно, внешние ограничения исчезают, препятствий возникает все меньше и меньше. Единомышленники вдохновляют вас организовать масштабные проекты, не упускайте эту возможность.

ДЕВА

Начало года будет для вас достаточно напряженным, однако наберитесь терпения, чтобы сохранить свои психические и материальные ресурсы. Летом удача вам улыбнется, и вы с оптимизмом возьметесь за дела, которые будут удаваться наилучшим образом и завершаться успешно. К концу года можете рассчитывать на хорошие денежные поступления и возврат долгов.

ВЕСЫ

Для достижения желаемого материального уровня в 2023 году большое значение имеет просвещение и образование, поэтому не прекращайте учиться и расширять свои горизонты. Делитесь своим опытом с другими людьми, проводите прямые эфиры в социальных сетях – это поможет обрести популярность и авторитет знающего человека.

бизнес, работа, финансы

СКОРПИОН

В течение года придется бороться с финансовыми трудностями и решать острые рабочие проблемы. Постарайтесь сделать все самое важное для бизнеса вначале года, чтобы использовать планетарные влияния в 2023 году наиболее эффективным образом. Деловые отношения с представителями противоположного пола более успешны.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина года будет очень благоприятна для вашей карьеры, расширения бизнеса, организации собственного дела. Деловые связи с иностранными партнерами будут успешны. Времени на отдых у вас практически не будет, ваша главная задача сейчас зарабатывать.

КОЗЕРОГ

Благоприятный год, обстоятельства складываются наилучшим образом для карьерного роста. Финансовое положение улучшается, вы достигаете высокого общественного положения, у вас появляются ресурсы и возможности для покорения новых социальных вершин. Во второй половине года может возникнуть необходимость полностью изменить сферу деятельности.

доллар, валюта, деньги, обмен валют

ВОДОЛЕЙ

Ваше стремление выйти за установленные рамки, безграничный оптимизм и тяга к познанию мира подталкивают к различным авантюрам. Вы демонстрируете огромное количество масштабных замыслов, прогрессивных идей и оригинальных затей. Однако не стоит распыляться по всем направлениям.

РЫБЫ

2023-й менее удачлив в плане легких заработков и удачного стечения обстоятельств для получения прибыли. В начале года велик риск просчетов и ненужных финансовых трат. Сохраняйте в тайне то, что имеете, меньше рассказывайте о своих планах посторонним людям. Во второй половине 2023 года есть шанс вытянуть свой счастливый билет в жизни.

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