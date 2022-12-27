Это время рационального использования финансов и организации денежных отношений. Год благоприятен для открытия бизнеса в сфере сельского хозяйства, строительства и других направлений, которые подразумевают производство качественных, добротных изделий. Об этом своем ютуб-канале рассказала астролог Марина Скади.
ОВЕН
Этот год для будет ярким и значимым. Появляется множество возможностей и перспективных предложений в рабочей сфере. Ваша активность и стремление проявить себя обязательно будут вознаграждены, в том числе финансово. Не упустите свой шанс, если хотите найти работу или деловых партнеров за рубежом.
ТЕЛЕЦ
В начале года у вас могут возникнуть некоторые финансовые трудности, однако уже весной ситуация наладится, вы попадаете в поток удачи и везения. В этот период возможен карьерный рост и увеличение зарплаты. Бизнес будет развиваться, приносить хорошую прибыль.
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БЛИЗНЕЦЫ
Используйте свои врожденные таланты к торговле и коммуникации. Начиная с малого, запуская небольшое дело и новый проект, уже к осени 2023-го вы достигнете удовлетворяющих результатов. Ваш успех преимущественно будет зависеть от коммуникабельности и коллективных проектах.
РАК
В течение года вы заметите, как пробуждается ваше творческое начало, а вместе с этим для вас откроются благоприятные возможности для расширения и развития. Летом и осенью 2023 года вы сможете обеспечить себе надежный материальный тыл.
ЛЕВ
С марта вы почувствуете себя свободнее и увидите новые пути раскрытия своих талантов и способностей. В профессиональной сфере дела развиваются успешно, внешние ограничения исчезают, препятствий возникает все меньше и меньше. Единомышленники вдохновляют вас организовать масштабные проекты, не упускайте эту возможность.
ДЕВА
Начало года будет для вас достаточно напряженным, однако наберитесь терпения, чтобы сохранить свои психические и материальные ресурсы. Летом удача вам улыбнется, и вы с оптимизмом возьметесь за дела, которые будут удаваться наилучшим образом и завершаться успешно. К концу года можете рассчитывать на хорошие денежные поступления и возврат долгов.
ВЕСЫ
Для достижения желаемого материального уровня в 2023 году большое значение имеет просвещение и образование, поэтому не прекращайте учиться и расширять свои горизонты. Делитесь своим опытом с другими людьми, проводите прямые эфиры в социальных сетях – это поможет обрести популярность и авторитет знающего человека.
СКОРПИОН
В течение года придется бороться с финансовыми трудностями и решать острые рабочие проблемы. Постарайтесь сделать все самое важное для бизнеса вначале года, чтобы использовать планетарные влияния в 2023 году наиболее эффективным образом. Деловые отношения с представителями противоположного пола более успешны.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина года будет очень благоприятна для вашей карьеры, расширения бизнеса, организации собственного дела. Деловые связи с иностранными партнерами будут успешны. Времени на отдых у вас практически не будет, ваша главная задача сейчас зарабатывать.
КОЗЕРОГ
Благоприятный год, обстоятельства складываются наилучшим образом для карьерного роста. Финансовое положение улучшается, вы достигаете высокого общественного положения, у вас появляются ресурсы и возможности для покорения новых социальных вершин. Во второй половине года может возникнуть необходимость полностью изменить сферу деятельности.
ВОДОЛЕЙ
Ваше стремление выйти за установленные рамки, безграничный оптимизм и тяга к познанию мира подталкивают к различным авантюрам. Вы демонстрируете огромное количество масштабных замыслов, прогрессивных идей и оригинальных затей. Однако не стоит распыляться по всем направлениям.
РЫБЫ
2023-й менее удачлив в плане легких заработков и удачного стечения обстоятельств для получения прибыли. В начале года велик риск просчетов и ненужных финансовых трат. Сохраняйте в тайне то, что имеете, меньше рассказывайте о своих планах посторонним людям. Во второй половине 2023 года есть шанс вытянуть свой счастливый билет в жизни.
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