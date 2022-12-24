Щоразу в ніч перед Різдвом вважається чарівним часом, яким дівчата користуються, щоб дізнатися про свою долю.

Зазвичай у різдвяну ніч, на Святвечір, серед дівчат прийнято гадати. Причому залучають для цього дійства навіть тих, хто не вірить у ворожіння, для розваги.

Пропонуємо до вашої уваги кілька нешкідливих ворожінь, якими дівчата намагаються дізнатися про своє майбутнє.

Вважається, що цього дня перед святом відкриваються енергопотоки, здатні вказати майбутнє. Ритуали, проведені цього вечора, вважаються найдостовірнішими.

Ворожіння на яблуках. Після вечері слід взяти яблуко і розрізати навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто гадає, буде дуже щасливим.

Ворожіння на любовний сон. Перед тим, як лягати спати, дівчині необхідно з'їсти щось солоне і не запивати водою. Лягаючи спати, треба проговорити: "Наречений, ряжений, прийди до мене і дай мені напитися". Згідно з повір'ям, хто прийде напоїти, за того дівчина і вийде заміж.

Ворожіння на книзі. Потрібно загадати подумки номер сторінки і рядок зверху чи знизу. Відкрити книгу та читати вибрані рядки передбачення.

Ворожіння на рушнику. Потрібно вивісити в ніч білий рушник за вікно і сказати: "Жінок мій довгоочікуваний, ряжений, приходь цієї ночі до мене вмиватися і витиратися". Якщо рушник вранці буде мокрим – дівчина стане нареченою, якщо сухий сухим – рік "у дівках ходити".

Ворожіння з гребінцем. Треба покласти під подушку гребінець, примовляючи: "Наречений-ряджений, причеши мені голову". Той, хто присниться, і має бути звуженим.

Ворожіння на сірниках. З боків сірникової коробки вставляються два сірники і підпалюють. Якщо головки, що згоріли, будуть звернені один до одного, значить "загадані" хлопець і дівчина будуть разом.

Ворожіння на дзеркалах. Для ворожіння беруться два дзеркала, ставлять їх один навпроти одного, освітлюючи двома свічками, щоб вийшов довгий коридор. У кімнаті не повинно бути жодної іншої людини чи тварини.

Наприкінці утворюється коридор між двома дзеркалами і має з'явитися суджений.

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