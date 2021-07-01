Українці хочуть називати дітей на честь молодого футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол у матчі України проти Швеції
Як передає Politeka.net, про це розповіли телеведучі в ефірі програми "Добрий вечір". Журналісти зв'язалися з дружиною Артема Юлією, у якої поцікавилися, як вона ставиться до такого незвичайного бажання шанувальників.
"Я про це читала. Мені дуже подобається ця тенденція, я дуже люблю його ім'я, ми будемо щасливі, якщо так і буде", - зізналася Юлія.
Відзначимо, що після гри зі Швецією 24-річний футболіст став справжньою зіркою в мережі. Хлопець вийшов на футбольне поле на заміну. Йому вдалося забити гол на останніх секундах матчу, забезпечивши Україні місце в чвертьфіналі.
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Сам Артем родом з Черкас. Там у нього є дружина Юлія, весілля з якою він зіграв рік тому. За словами дівчини, після перемоги вони кілька разів говорили з чоловіком, навколо якого тепер не вщухає галас.
Нагадавши, як виглядає дружина Артема Довбика, який забив переможний гол за Україну: фото закоханих.
Як повідомляла Politeka, Довбика хочуть увічнити за його подвиг у матчі зі Швецією: що придумали українці.
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