Український футболіст Артем Довбик, який став героєм матчу Україна-Швеція на чемпіонаті Європи, незважаючи на юний вік вже одружений
Як повідомляє Politeka.net, 24-річний Артем Довбик забив вирішальний гол під час матчу збірної України, який вивів команду до чвертьфіналу чемпіонату. Крім цього, футболіст став наймолодшим спортсменом, якому вдалося забити гол на Євро-2020.
Вранці про молоде дарування заговорили в мережі. Шанувальниці відразу ж з'ясували, що футболіст вже майже рік одружений на милій брюнетці Юлії.
В Instagram у Артема багато фотографій з дружиною, весілля з якою він зіграв 19 липня 2020 року. Судячи з соцмереж, пара разом близько чотирьох років. Відомо, що Юлія і Артем родом з Черкас. Дівчина не володіє модельними параметрами, як багато дружин футболістів, але може похвалитися чарівною зовнішністю.
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В інтерв'ю "Твій день" Юлія розповіла, що чоловік подзвонив їй після матчу, заявивши, що не вірить в те, що відбулося.
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