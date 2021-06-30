Український футболіст Артем Довбик, який став героєм матчу Україна-Швеція на чемпіонаті Європи, незважаючи на юний вік вже одружений

Як повідомляє Politeka.net, 24-річний Артем Довбик забив вирішальний гол під час матчу збірної України, який вивів команду до чвертьфіналу чемпіонату. Крім цього, футболіст став наймолодшим спортсменом, якому вдалося забити гол на Євро-2020.

Вранці про молоде дарування заговорили в мережі. Шанувальниці відразу ж з'ясували, що футболіст вже майже рік одружений на милій брюнетці Юлії.

В Instagram у Артема багато фотографій з дружиною, весілля з якою він зіграв 19 липня 2020 року. Судячи з соцмереж, пара разом близько чотирьох років. Відомо, що Юлія і Артем родом з Черкас. Дівчина не володіє модельними параметрами, як багато дружин футболістів, але може похвалитися чарівною зовнішністю.

В інтерв'ю "Твій день" Юлія розповіла, що чоловік подзвонив їй після матчу, заявивши, що не вірить в те, що відбулося.

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