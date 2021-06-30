Тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка дорікнули за використання російської мови

Як передає Politeka.net, відповідний пост на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Андрій Сайчук.

За його словами, для людини на такій посаді обов'язково говорити державною мовою.

"Андрій Шевченко як тренер національної збірної зобов'язаний законом знати українську мову і говорити українською на публічних заходах, де він бере участь як посадова особа, чия діяльність оплачується з державного бюджету", - пояснив журналіст.

Також він запропонував альтернативу російській мові тренеру нашої збірної.

"Якщо у хлопця з Яготина вже така важка біда з українською - він міг виступати на брифінгу англійською або італійською", - підсумував Сайчук.

Зазначимо, збірна України з футболу зустрінеться з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.

На стадії 1/8 фіналу нашим футболістам вдалося здолати шведів з рахунком 2:1 після овертайму.

Історичну перемогу на останніх хвилинах овертайму приніс Артем Довбик. Також за Україну відзначився Олександр Зінченко.

Матч Україна-Англія пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.

Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020

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