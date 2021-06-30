Пощастить не всім

Збірна України з футболу зустрінеться з Англією у чвертьфіналі Євро-2020

Як передає Politeka.net, матч відбудеться в Римі, але відвідати його зможуть не всі, повідомляє "УАФ".

На стадії 1/8 фіналу нашій збірній вдалося здолати Швецію з рахунком 2:1 після овертайму.

Історичну перемогу на останніх хвилинах овертайму приніс Артем Довбик. Також за Україну відзначився Олександр Зінченко.

Небагато вболівальників з України зможуть відвідати матч з Англією, оскільки українцям заборонено відвідувати Італію якщо вони не мають винятків у вигляді роботи, з причин здоров'я, навчання, абсолютно невідкладного характеру подорожі, повернення на місце проживання або додому.

Крім того, після приїзду в Італію потрібно буде пройти 10-денну ізоляцію (для британців-5 днів)

Нагадаємо, матч Україна-Англія пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія - Данія.

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