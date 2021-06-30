Повезет не всем

Сборная Украины по футболу встретится с Англией в четвертьфинале ЕВРО-2020

Как передает Politeka.net, матч состоится в Риме, но посетить его смогут не все, сообщает "УАФ".

На стадии 1/8 финала нашей сборной удалось одолеть Швецию со счетом 2:1 после овертайма.

Историческую победу на последних минутах овертайма принес Артем Довбык. Также за Украину отметился Александр Зинченко.

Но теперь немногие болельщики из Украины смогут посетить матч с Англией, поскольку украинцам запрещено посещать Италию если они не имеют исключений в виде работы, по причинам здоровья, учебы, абсолютно безотлагательного характера путешествия, возвращения на место проживания или домой.

Кроме того, после приезда в Италию нужно будет пройти 10-дневную изоляцию (для британцев - 5 дней)

Напомним, матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".

Также Politeka писала, что сын футболиста сборной Украины раскритиковал отца за игру на Евро: курьезное видео.