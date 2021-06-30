Украинский футболист Артем Довбик, который стал героем матча Украина – Швеция на чемпионате Европы, несмотря на юный возраст уже женат
Как сообщает Politeka.net, 24-летний Артем Довбик забил решающий гол во время матча сборной Украины, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата. Кроме этого, футболист стал самым молодым спортсменом, которому удалось забить гол на Евро-2020.
Утром про молодое дарование заговорили в сети. Поклонницы сразу же выяснили, что футболист уже почти год женат на милой брюнетке Юлии.
В Инстаграм у Артема много фотографий с женой, свадьбу с которой он сыграл 19 июля 2020 года. Судя по соцсетям, пара вместе около четырех лет. Известно, что Юлия и Артем родом из Черкасс. Девушка не обладает модельными параметрами, как многие жены футболистов, но может похвастаться обаятельной внешностью.
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В интервью «Твой день» Юлия рассказала, что муж позвонил ей после матча, заявив, что не верит в произошедшее.
Напомним, что украинцев не пустят на матч с Англией в Италии: озвучены строгие правила.
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