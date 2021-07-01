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У мережі запропонували увічнити футболіста збірної України Артема Довбика

Як передає Politeka.net, українці досі в захваті від феноменальної перемоги над шведами.

Автор переможного голу на останніх хвилинах додатково часу Артем Довбик став відомим на всю країну.

Мережу вже наповнила маса картинок, на яких захоплюються грою нападника клубу «Дніпро-1».

Один з авторів народної творчості навіть натякнув, що після історичного голу Довбика ескіз великого герба України можна змінити. На фото Лева замінили на фото Артема.

Варто зазначити, що конкурс ескізів Великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорозького законом, прийнятим не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради.

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