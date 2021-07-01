Как вам идея?

В сети предложили увековечить футболиста сборной Украины Артема Довбыка

Как передает Politeka.net, украинцы до сих пор в восторге от феноменальной победы над шведами.

Автор победного гола на последних минутах дополнительно времени Артем Довбык стал известным на всю страну.

Сеть уже наводнила масса картинок, на которых восхищаются игрой нападающего клуба «Днепр-1».

Один из авторов народного творчества даже намекнул, что после исторического гола Довбика эскиз большого герба Украины можно изменить. На фото льва заменили на фото Артема.

Стоит отметить, что конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

Согласно Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады.

Напомним, что украинцев не пустят на матч с Англией в Италии: озвучены строгие правила.

Как сообщала Politeka, Андрея Шевченко упрекнули за пресс-конференции на русском.

Также Politeka писала, что победный гол команды Шевченко довел россиян до истерики, видео: "Украина, Украина!".



