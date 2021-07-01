Украинцы хотят называть детей в честь молодого футболиста Артема Довбика, который забил победный гол в матче Украины против Швеции

Как передает Politeka.net, об этом рассказали телеведущие в эфире программы "Добрый вечер". Журналисты связались с женой Артема Юлией, у которой поинтересовались, как она относится к такому необычному желанию поклонников.

«Я об этом читала. Мне очень нравится эта тенденция, я очень люблю его имя, мы будем счастливы, если так и будет», - призналась Юлия.

Отметим, что после игры со Швецией 24-летний футболист стал настоящей звездой в сети. Парень вышел на футбольное поле на замену. Ему удалось забить гол на последних секундах матча, обеспечив Украине место в четвертьфинале.

Сам Артем родом из Черкасс. Там у него есть жена Юлия, свадьбу с которой он сыграл год назад. По словам девушки, после победы они несколько раз созванивались с мужем, вокруг которого теперь не утихает шумиха.

Напомним, как выглядит жена Артема Довбика, который забил победный гол за Украины: фото влюбленных.

Как сообщала Politeka, Довбика хотят увековечить за его подвиг в матче со Швецией: что придумали украинцы.

Также Politeka писала, что скандал Ницой и Довбика получил продолжение: что ответил футболист.