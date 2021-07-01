Хто б сумнівався

У Росії порівняли футболістів національних збірних України і РФ

Думкою про гру наших футболістів поділився відомий коментатор Геннадій Орлов у коментарі Sport24.

За його словами, рівень гри двох збірних абсолютно різний. Окремо він виділив Олександра Зінченка, Романа Яремчука та героя матчу зі Швецією Артема Довбика.

"Подивися на техніку гравців, на роботу з м'ячем", - зазначив Орлов.

Не обійшов стороною експерт і капітана нашої збірної Андрія Ярмоленка, захопившись його креативністю на полі.

"Як він видавав паси, як він м'яч тримає, як він оригінальний. А наші футболісти в Росії прямолінійні", - заявив Орлов.

Зазначимо, збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться з Англією

Матч пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". До Риму вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.

Якщо наша здобуде перемогу, то в півфіналі зустрінеться з кращим з пари Чехія-Данія.

Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.