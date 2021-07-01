В России сравнили футболистов национальных сборных Украины и РФ
Мнением об игре наших футболистов поделился известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии Sport24.
По его словам, уровень игры двух сборных совершенно разный. Отдельно он выделил Александра Зинченко, Романа Яремчука и героя матча со Швецией Артема Довбыка.
"Посмотри на технику игроков, на работу с мячом", - отметил Орлов.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Грозовые дожди атакуют Украину, температура резко опустится: в каких регионах будет прохладнее всего
Июль принесет в Украину град и шквалы: где ждать стихии уже в ближайшие дни
Звезда "1+1" Падалко показала свой немаленький особняк: "Флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Не обошел стороной эксперт и капитана нашей сборной Андрея Ярмоленко, восхитившись его креативностью на поле.
"Как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален. А наши футболисты в России прямолинейны", - заявил Орлов.
Отметим, сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020 встретится с Англией
Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". В Рим уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.
Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.
Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.