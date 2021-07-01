Кто бы сомневался

В России сравнили футболистов национальных сборных Украины и РФ

Мнением об игре наших футболистов поделился известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии Sport24.

По его словам, уровень игры двух сборных совершенно разный. Отдельно он выделил Александра Зинченко, Романа Яремчука и героя матча со Швецией Артема Довбыка.

"Посмотри на технику игроков, на работу с мячом", - отметил Орлов.

Не обошел стороной эксперт и капитана нашей сборной Андрея Ярмоленко, восхитившись его креативностью на поле.

"Как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален. А наши футболисты в России прямолинейны", - заявил Орлов.

Отметим, сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020 встретится с Англией

Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". В Рим уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.