Сборная Украины по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв команду Швеции

Все украинцы активно обсуждают историческую победу своей сборной в сети, заполонив социальные платформы - от Facebook до Instagram.

Футболисты сборной Украины также не сдерживали эмоции после победы и прокомментировали выход в 1/4 финала чемпионата Европы.



Так, голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил настоящих фанов за поддержку в матче плей-офф чемпионата Европы и написал в своем Instagram:

«Настоящие болельщики всегда с командой сборной Украины. Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча. Без исключений. Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось».

В свою очередь, полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко поблагодарил фанатов, посетивших матч со Швецией (2:1) в Шотландии:

«Наша диаспора сегодня была здесь. Все люди, которые пришли, – огромное им спасибо. Они – просто молодцы. Они гнали нас вперед, поддерживали, добавляли нам сил. Просто круто, здорово, классная атмосфера – спасибо болельщикам».

Тем временем полузащитник сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко в эфире Футбол 1 также поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду:

«Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть».

Кроме того, он признался, что ему очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на украинскую сборную вылилось очень много критики. По его мнению сборная смогла победить за счет характера и желания:

«Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали».

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.

Как сообщала Politeka, сын футболиста сборной Украины в пух и прах разнес отца за игру на Евро.

Также Politeka писала, что болельщиков заставили убрать флаги с Крымом на Евро-2020.