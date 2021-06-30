У Глазго відбувся історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Україна-Швеція. Переможцем у ньому стала збірна

Гра завершилася з рахунком

Основний час матчу закінчився нічиєю. Збірна України відкрила рахунок, коли Олександр Зінченко забив на 27-й хвилині матчу. Однак, вже на 43-й хвилині гравець Швеції Еміль Форсберг зрівняв рахунок.

Вирішальний гол забив Артем Довбік на останній хвилині екстра-тайму. 2-1 - У чвертьфіналі Україна зіграє з Англією.

Матч проходив у шотландському місті Глазго. Ця гра стала воістину історичною для українських футболістів, адже збірна нашої країни вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи.

При цьому за іронією долі, саме збірній Швеції Україна була зобов'язана своїм виходом з групового етапу Євро-2020. Адже після програшу українців збірній Австрії саме перемога шведів над Польщею в останньому турі гарантувала нашій збірній путівку в плей-офф.

Варто відзначити, що збірна Швеції була фаворитом сьогоднішньої гри. На це вплинув як впевнений виступ Шведських футболістів, так і провал збірної України в попередньому матчі з Австрією. Проте у команди Андрія Шевченка було більше часу на відпочинок і підготовку до матчу 1/8 фіналу.

Сам головний тренер збірної України перед грою відзначив сильні сторони команди противника.

"У них певний стиль, особливо вертикальні передачі, у них два хороших нападників. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі", - підкреслив Шевченко.

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