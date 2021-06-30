Появилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Швецией на Евро-2020

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро-2020, победив на первой стадии плей-офф команду Швеции. После игры в раздевалке нашей команды царила невероятная атмосфера.

Видео из раздевалки сборной Украины опубликовал в Instagram Виталий Миколенко.

На видеозаписи футболист нашей сборной Роман Яремчук демонстрирует навыки танцора, "засветился" в кадре во время плясок и Евгений Макаренко.

Футболисты не стеснялись и выдали сумасшедший перфоманс, хедлайнером которого выступал Яремчук. Забавные движения футболистов вмиг стали вирусными в сети и даже попали на популярные футбольные паблики.

Также в интернете появилось видео, на котором полузащитник Тарас Степаненко танцует в раздевалке. При этом игрок одет в одни шорты.

В комментариях к видео пользователи сети поздравляли сборную Украины с победой в матче со Швецией и желали удачи в игре с Англией. Многим понравился забавный танец наших футболистов, поэтому для них комментаторы оставляли хвалебные слова. Другие пытались придумать название танцу.

"Парень на заднем плане - настоящая звезда этого шоу!", "Ха-ха танец зомби", "Чернобыльский танец", "Украине повезло, но это футбол. Удачи вам, ребята", "Главное не возгордится! Вперёд, братья!", "Превратился в зомби после победы над Швецией".

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.

Как сообщала Politeka, сын футболиста сборной Украины в пух и прах разнес отца за игру на Евро.

Также Politeka писала, что болельщиков заставили убрать флаги с Крымом на Евро-2020.