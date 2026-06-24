Християнський корпус спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія», головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем, президенткою фонду Вітою Присяжнюк, представниками Фундації «Течія», амбасадором фонду Євгеном Хмарою та партнерами відвідали Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені І. І. Мечникова та центр воєнної травми Superhumans Dnipro.

До Дніпра також прибули лідери Християнського корпусу — командир спецпідрозділу «Братство» Олексій «Боргезе» Середюк та командир спецпідрозділу «Стугна» Дмитро Лінько.

«Для Християнського корпусу віра в Бога, відповідальність за побратима і служіння ближньому є не просто словами. Ми добре знаємо ціну пораненням і ціну повернення до життя після них. Тому підтримка ветеранів і поранених військових є одним із наших пріоритетів», — наголосив Олексій «Боргезе» Середюк.

Християнський корпус об’єднує бойові підрозділи ГУР — — «Братство», «Стугна», «Реванш», «Традиція і порядок», Рота Ісуса Христа, «Братство дронів», 6 загін спеціального призначення та інші формування, які воюють на найскладніших ділянках фронту. Підтримка поранених військових та ветеранів стала одним із важливих напрямків його діяльності.

Стратегічним партнером у цій роботі є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», який від початку повномасштабного вторгнення здійснив 417 місій на фронт та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає медичним закладам, ветеранам і захисникам України.

«На фронті ми щодня бачимо силу українських воїнів. Але не менш важливо, щоб після поранення вони відчували підтримку та мали можливість повернутися до повноцінного життя. Це питання нашої поваги до тих, хто захищає Україну», — зазначив Дмитро Лінько.

Під час візиту до лікарні імені Мечникова, де за роки війни врятували понад 57 тисяч поранених і травмованих, було передано сучасний електроенцефалограф. Обладнання допоможе лікарям ефективніше контролювати стан пацієнтів після важких травм, поранень та нейрохірургічних втручань.

У центрі Superhumans Dnipro електроскутер отримав військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади Григорій «Сивий», який проходить реабілітацію після важкого поранення. Раніше такий транспорт передали ветерану «Братства» з позивним «Хард» під час його відновлення у центрі Superhumans Львів. Загалом у межах ініціативи «Скутери для Героїв» захисникам уже передано майже сто електроскутерів.

Для пацієнтів лікарні Мечникова та центру Superhumans Dnipro амбасадор фонду «Надія» Євген Хмара та співачка ODARA провели сеанси піанотерапії. Такі заходи вже відбувалися у військових госпіталях Києва, Чернігова, Торецька та інших міст України, допомагаючи пораненим військовим на шляху відновлення.

«Для нас важливо бути поруч із захисниками не лише на фронті, а й під час лікування, реабілітації та повернення до звичного життя. Саме тому Фонд “Надія” системно підтримує лікарні, реабілітаційні центри та ветеранів», — наголосив Валерій Дубіль.

До підтримки ветеранів і поранених військових також долучаються партнери БФ молодіжної ініціативи «Надія» — EDG Group та Святослав Нечипоренко, Анна Лактіонова, Артем Чаплигін, Антон Бахур, Анатолій Шкрібляк, Юлія Клименюк та інші благодійники.