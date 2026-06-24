Бюро економічної безпеки назвало критику голови податкового комітету Данила Гетманцева щодо завищення показників відшкодування збитків неправдивою. У БЕБ пояснили, що 3,82 млрд грн відображають суми у завершених справах, а не фактичні надходження за рік.





Бюро економічної безпеки України відреагувало на критику свого звіту за 2025 рік, яка пролунала під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.



У відповіді на запит УНН в БЕБ заявили, що твердження голови комітету Данила Гетманцева про недостовірність наведених у звіті показників ґрунтуються на неправильному трактуванні статистичних даних, а інформація про нібито завищення результатів роботи за минулий рік є неправдивою.

Суть претензій до звіту БЕБ

Під час розгляду звіту БЕБ за 2025 рік голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев поставив під сумнів достовірність окремих показників, наведених правоохоронним органом. Зокрема, ішлося про показник відшкодованих збитків обсягом 3,82 млрд грн.

"Ви не дасте мені збрехати, одним з перших на своєму каналі, публічно я висловлюю щиру подяку, БЕБ, якщо щось відбувається позитивне. Але якщо ви публікуєте, оголошуєте недостовірні дані, ви цим дискредитуєте і себе, і нас, і всю нашу справу. Так не може бути. Дивіться, ви зазначили в звіті, що за результатами 2025 року відшкодовано збитків державі грошима, тільки що Ви це підтвердили, на суму 3,8 мільярда гривень. Аналіз, проведений нами, вашої ж наданої нам інформації, свідчить про те, що 2,8-2,9 мільярди гривень – це взагалі не 2025 рік. Це з 2022-го по 2024-й. Навіщо Ви пишете недостовірні дані в звіті БЕБ?" - запитав Гетманцев у директора БЕБ Олександра Цивінського, проте це запитання залишилося без відповіді.

Голова податкового комітету підкреслив, що його висновки ґрунтуються не на припущеннях, а на аналізі конкретних платіжних доручень із зазначенням дат проведення платежів.

За його словами, якщо враховувати лише фактичні надходження за 2025 рік на відповідні бюджетні рахунки, сума відшкодування становить лише близько 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн.

Що кажуть в БЕБ

У відповіді на запит УНН Бюро економічної безпеки заявило, що критика Гетманцева базується на змішуванні різних за змістом статистичних категорій.

"З приводу інформації про нібито недостовірність даних у Звіті зазначаємо, що таке твердження ґрунтується на неправильному трактуванні порядку формування статистичної звітності та змішуванні різних за змістом показників", – зазначили в БЕБ.

Також у відомстві прямо заявили, що інформація Гетманцева про те, що реальний обсяг відшкодованих збитків становив лише 47 млн грн, не відповідає дійсності.

"Наведена в Запиті інформація про нібито відшкодування лише 47 млн грн не відповідає дійсності та є неправдивою", – наголосили у БЕБ.

У БЕБ зазначили, що показник відшкодованих збитків формується відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу та порядку ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними відомства, до статистики потрапляють суми відшкодування у кримінальних провадженнях, які були завершені у відповідному звітному році, незалежно від того, коли саме кошти були сплачені.

"Варто наголосити, що статистичний показник відшкодування збитків не є показником фактичних надходжень коштів до бюджету протягом конкретного календарного року. Інформація про відшкодовані збитки вноситься до статистичної звітності після завершення кримінального провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення. Тому кошти можуть бути фактично сплачені в попередні роки, але відображені в статистичній звітності того року, у якому завершено відповідне досудове розслідування", – пояснили у БЕБ.

Саме тому, зазначають у Бюро, показник у 3,82 млрд грн відображає суми відшкодування у справах, завершених у 2025 році, а не надходження коштів до державного бюджету протягом цього календарного року.

У БЕБ вважають, що голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев займається підміною понять.

"Твердження про те, що БЕБ нібито "завищило" або "приписало собі" показники відшкодування, не відповідають дійсності. Насправді відбувається підміна понять, коли статистичний показник завершених кримінальних проваджень помилково порівнюється з періодами окремих платежів", – заявили у відомстві.

У БЕБ наголосили, що звіт готували уповноважені структурні підрозділи правоохоронного органу у межах їх компетенції і жодних маніпуляцій із показниками не було.

Нагадаємо

Після розгляду звіту за 2025 рік комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення, яким розкритикував роботу БЕБ і надав правоохоронцям низку рекомендацій.

Членів парламентського комітету не влаштувала не тільки якість звітування, а й окремі наведені показники викликали сумніви щодо їхньої достовірності. Депутати відмітили низьку ефективність роботи БЕБ, зазначивши, що із майже 6,9 тисячі кримінальних проваджень, які БЕБ розслідувало у 2025 році, підозри були оголошені лише у 12,9% випадків, а до суду передано 13,1% справ, або 904 кримінальних провадження.

Окрім того, ефективність деяких підрозділів, на думку членів комітету, взагалі неможливо оцінити.