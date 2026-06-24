Громадська спілка «Responsible Gambling Center» (RGC) за підтримки партнерів відновлює вивчення європейського досвіду у сфері відповідальної гри. Цей напрям продовжує масштабну роботу RGC зі створення в Україні цілісної національної програми захисту гравців від ризикової поведінки. Вона охоплює медичну, соціальну, освітню, цифрову та фінансову сфери. Завдання RGC — знаходити вдалі європейські рішення й пристосовувати їх до українського законодавства та державної політики.

Стартує програма з візиту делегації до Таллінна, який заплановано на 7–8 вересня 2026 року. Українські фахівці ознайомляться з естонськими регуляторними підходами та методами профілактики ігрової залежності. Також експерти поспілкуються з представниками Міністерства соціальних справ, Міністерства фінансів та Національного інституту здоров’я і розвитку Естонії.

Наступним пунктом міжнародного календаря RGC стане SBC Summit 2026 у Лісабоні, який триватиме з 29 вересня до 1 жовтня. Це один із найбільших галузевих майданчиків світу, який щороку збирає регуляторів, державних посадовців, операторів, фахівців із психічного здоров’я та громадські організації навколо теми захисту гравців і відповідальної гри.

«Для нас важливо не просто вивчати міжнародний досвід, а розуміти, як він працює на практиці та які результати приносить суспільству. Саме тому ми відновлюємо програму професійних візитів і міжнародного обміну досвідом. Україна має можливість використати найкращі європейські напрацювання у сфері відповідальної гри та захисту гравців, адаптувавши їх до власних реалій. Наше завдання — сформувати сучасну систему профілактики ризикової поведінки, яка поєднуватиме ефективне регулювання, підтримку людей, що потребують допомоги, та відповідальний підхід усіх учасників ринку», — зазначила Ольга Ісаєва, директорка ГС Responsible Gambling Center.

Responsible Gambling Center за підтримки партнерів проводить системну дослідницьку діяльність. Нещодавно RGC опублікував аналітичний огляд підходів до відповідальної гри у Великій Британії, Норвегії та Польщі. Робота стала результатом другого етапу дослідження міжнародних практик, яке вже охопило близько 30 країн. Повні результати огляду з аналізом нормативної бази, практик операторів та інструментів саморегуляції в кожній юрисдикції доступні на сайті RGC.