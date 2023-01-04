Против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

«Рашистка Диана Панченко уже получила свой подарок – открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала к оккупированным рашистами территориям на востоке Украины. Где сняла пропагандистский репортаж из Мариуполя и Донецка», – говорится в сообщении.

Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

«Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диана. Пора их встречать за праздничным столом на допросе», – добавил нардеп.

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