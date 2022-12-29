К сожалению, часто происходит так, что в лифте застревают жильцы дома. На этот случай существует четкий алгоритм действий, который следует придерживаться:

При выключении света в многоэтажных домах автоматически останавливается и лифт. К сожалению, часто происходит так, что в нем застревают жильцы дома на длительное время, ведь вызвать службу помощи тоже не всегда возможно. В КМДА раскрыли, что делать, если вы все-таки застряли.

Если застряли в лифте:

1.Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.

2. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

3. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

Обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании – сфотографируйте его заранее или запишите. Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой, чтобы разместили контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтовой кабины.

4. В этом случае, Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не соответствуют или не могут приехать, позвоните в службу «101». Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели, не задействованные в ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

5. Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, призовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.

6. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.

7. После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

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