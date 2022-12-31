В Москве на Красной площади попытались поджечь елку.

Как пишут «Известия», Дмитрий М. подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его.

«По нашей информации, злоумышленником оказался Дмитрий М. Осуществить задуманное ему не удалось, так как мужчину сразу заметили и задержали правоохранители», — сообщает издание.

Попытку поджога также подтвердил источник агентства «Москва» в силовых структурах.

Официальных комментариев пока не было.

Мужчину сразу задержали. Место происшествия оцепили. Мотивы задержанного не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.

Из-за происшествия была перекрыта дорога.

. Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения уже понадобился пожарный поезд.

Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.

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