Как пишут «Известия», Дмитрий М. подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его.
«По нашей информации, злоумышленником оказался Дмитрий М. Осуществить задуманное ему не удалось, так как мужчину сразу заметили и задержали правоохранители», — сообщает издание.
Попытку поджога также подтвердил источник агентства «Москва» в силовых структурах.
Официальных комментариев пока не было.
Мужчину сразу задержали. Место происшествия оцепили. Мотивы задержанного не сообщаются.
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