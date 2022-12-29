В Нацполиции сообщили, о чем следует помнить в новогоднюю ночь и на что обратить внимание.

31-го и 1-го января комендантский час отменять не будут, также на улицах должны будут патрулировать не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии – нарушителей будут задерживать согласно закону. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марьяна Рева.

«Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — сказала она в эфире телемарафона.

Люди, нарушившие комендантский час, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Также украинцам напоминают, что пиротехнические средства и их реализация, их использование практически по всей территории Украины строго запрещены. Полиция будет реагировать на случаи празднования петард и салют.

В Киевской области также подтвердили введение запрета на реализацию и использование пиротехнических средств во время военного положения. Запрещены также фейерверки, петарды, салюты, хлопушки.

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