31-го и 1-го января комендантский час отменять не будут, также на улицах должны будут патрулировать не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии – нарушителей будут задерживать согласно закону. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марьяна Рева.
«Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», — сказала она в эфире телемарафона.
Люди, нарушившие комендантский час, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.
Также украинцам напоминают, что пиротехнические средства и их реализация, их использование практически по всей территории Украины строго запрещены. Полиция будет реагировать на случаи празднования петард и салют.
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В Киевской области также подтвердили введение запрета на реализацию и использование пиротехнических средств во время военного положения. Запрещены также фейерверки, петарды, салюты, хлопушки.
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