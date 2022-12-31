По данным следствия, с начала вторжения РФ в Украину, злоумышленники осуществляли информационную деятельность путем проведения бесед с жителями Буринского территориального общества, в которых указывали на необходимость поддержки государства-агрессора и его вооруженных формирований.
Армия РФ в то время проводили наступательные действия в сторону Киева.
Кроме этого, чиновники обеспечивали военнослужащих РФ продуктами питания, ориентировали вооруженные формирования на местности, сообщали быстрые пути для продвижения в направлении украинской столицы, а также места расположения подразделений ВСУ.
Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины (передача материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора, совершенного организованной группой), ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором, направленная на поддержку государства-агрессора, его вооруженных формирований, при отсутствии признаков государственной измены, совершенная организованной группой).
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Комендантский час в новогоднюю ночь: украинцам рассказали, какое наказание ждет нарушителей
"Я не дам хороших новостей": таролог предупредила об опасности бомбежек крупный город Украины
"Мое сердце плачет": оборвалась жизнь женщины, которая изменила мир
Красавчик: Леся Никитюк засветила, как украсила квартиру к Новому Году и кое-кого еще
Одному из них придется отвечать за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение и хранение боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
Напомним, свет неожиданно выключили, и вы застряли в лифте: что делать и как стоит себя вести.
Как сообщала Politeka, новый удар нанесен по энергосистеме: известно, где сегодня не будет света.
Также Politeka писала, что Новогодняя ночь 2023: полицейские рассказали украинцам, о чем следует помнить на праздники.