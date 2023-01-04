Украинцев были уверены, что выгодно купили сливочное масло и сыр, но на самом деле их обманули.

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на завод из-за использования названия "масло" и "сыр" на своей продукции. В состав продукции входили растительные жиры. Для данного предприятия это уже четвертая подобная санкция.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы АМКУ.

"Сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут добавляться жиры и белки немолочного происхождения. Использование при производстве масла и сыра растительного жира создает уже другие, немолочные продукты с меньшей себестоимостью, чем у изготовленных по стандартам молочных продуктов", – объясняют в комитете.

В 2020 году органы Госпродпотребслужбы зафиксировали новые нарушения: продукт, который производитель назвал "маслом сладкосливочное крестьянское 72,5%" на 58% состоял из немолочных жиров.

В составе "сыра твердого украинского" обнаружили стерины - составляющие растительного жира.

АМКУ рассмотрел выводы Госпродпотребслужбы и признал ложную маркировку неконкурентным преимуществом, которое карается штрафом.

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