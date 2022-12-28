В Министерстве реинтеграции решили пока не продолжать массовых проверок мест проживания и выплат для людей, которые были временно перемещены из зон боевых действий. Такие проверки будут проводится только в случаях обращения правоохранительных органов. Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По словам чиновницы, массовые проверки мест проживания ВПЛ сейчас не ко времени.

"Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем, не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - заявила Верещук.

По результатам совещания решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при подозрении неправомерного получения помощи. О чем человек обязательно сообщат телефонным звонком. Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.

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