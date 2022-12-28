Стало известно, на сколько подорожали продукты "борщевого набора" за прошлый месяц.

Как пишет Politeka.net, продукты из "борщевого набора" подорожал за последний месяц на 19%. Об этом сообщает департамент агропромразвития Донецкой ОГА на страничке в Фейсбук.

Так, отмечается, что картофель подорожал с 6,95 до 8,80 грн/кг, а морковь поднялась в цене с 18,95 до 25,93 грн/кг, помидоры с 62,69 до 82,63 грн/кг, капуста с 10,79 до 13,20 грн/кг, лук с 29,79 до 31,23 грн/кг, а свекла с 10,65 до 12,90 грн/кг.

В итоге для приготовления 5-литровой кастрюли борща нужно 145,08 грн, что на 19% больше, чем в прошлом месяце. Стоит отметить, что месяц назад на кастрюлю стравы нужно было потратить 117,51 грн.

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