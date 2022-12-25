Как пишет Politeka.net, салат "Оливье" - одно из самых популярных блюд на праздничном столе на Новый год. Один из ингредиентов, а именно лук, начал активно снижаться в стоимости перед новым годом, передает "Телеграф".
В среднем популярный овощ подешевел на 13%. На это влияет не только падение спроса, но и увеличение импорта из стран Центральной азии. Сейчас цена на лук составляет 20-25 грн.
Стоит отметить, что недавно эксперты выяснили, что общая цена на салат "Оливье" выросла на 40%. В этом году за продукты для килограмма салата обойдуться в 340 гривен, что практически на 100 грн больше, чем перед прошлым Новым годом.
Напомним, несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Церковь 18 века полностью сгорела во время рождественской службы, кадры: полиция подозревает поджог
Родила в день трагедии в Еленовке: невероятная история украинки, муж которой пережил плен
Где еще вчера были "навсєгда": Данилко, Кароль и другие показали тяжелые кадры обстрела Херсона
Украинец украл у россиян десятки тысяч долларов и передал деньги переселенцам: "Смог взять под контроль..."
А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить
Также Politeka писала, что врачи пояснили, как проверить безопасность продуктов перед употреблением