Один из популярных овощей сильно изменился в цене перед Новым годом.

Как пишет Politeka.net, салат "Оливье" - одно из самых популярных блюд на праздничном столе на Новый год. Один из ингредиентов, а именно лук, начал активно снижаться в стоимости перед новым годом, передает "Телеграф".

В среднем популярный овощ подешевел на 13%. На это влияет не только падение спроса, но и увеличение импорта из стран Центральной азии. Сейчас цена на лук составляет 20-25 грн.

Стоит отметить, что недавно эксперты выяснили, что общая цена на салат "Оливье" выросла на 40%. В этом году за продукты для килограмма салата обойдуться в 340 гривен, что практически на 100 грн больше, чем перед прошлым Новым годом.

Напомним, несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, что врачи пояснили, как проверить безопасность продуктов перед употреблением



