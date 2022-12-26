Как пишет Politeka.net, в Украине продолжают дорожать продукты. Например, подсолнечное масло "Олейна" в ноябре стоило 62,55 грн за 850 мл, а уже 63,02 грн. А мука "Хуторок" выросла с 20,94 грн за 1 кг до 21,43. Об этом свидетельствуют данные "Минфин".
Но некоторые продукты и подешевели. Так, например, макароны "перья" упали в цене с 29,71 грн за 1 кг до 29,65 грн. А подсолнечное масло "Щедрый дар" упало с 65,81 грн до 65,75 грн. Упала и цена на гречку с 76,99 грн до 72,07 грн. Сахар тоже немножко подешевел, ведь теперь за 1 кг нужно отдать 34,17 грн, а до этого был 34,41 грн.
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