В последние месяцы критическая инфраструктура Украины постоянно находится под обстрелом российских ракет и риск блэкаута нависает все сильнее. Хотя работа украинского ПВО остается отличной, лучше быть готовыми к разным сценариям. В Министерстве реинтеграции посоветовали, какие продукты стоит подготовить на случай блэкаута.
Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения. Лучше составить список и действовать разумно.
Позаботьтесь о продуктах питания длительного хранения. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы не нужно было много воды для их приготовления.
Запаситесь обязательно:
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- Консервами: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые.
- Продуктами быстрого приготовления: лапша, порошковое пюре.
- Крупами: пшено, гречка, рис, горох.
- Макаронными изделиями: вермишель, макароны, спагетти.
- Мукой, сахаром, солью.
- Чаем, кофе.
- Молоком длительного хранения (ультрапастеризованное).
- Сухарями, сушками, крекерами, хлебцами.
- Богатыми углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва, козинаки.
- Медом, сгущенкой.
- Маслом подсолнечным.
Также подумайте, какие продукты потребляете вы и ваша семья. Сделайте трехдневный продуктовый запас для дома.
Даже в условиях отсутствия электричества держите еду в холодильнике: он еще несколько часов после отключения будет сохранять холод. Но старайтесь как можно реже открывать дверцу.
При отсутствии электроэнергии в течение 4 часов и дольше пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. Заполненной она держит холод до 48 часов, наполовину пустой – всего 24 часа.
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