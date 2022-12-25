Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения. Лучше составить список и действовать разумно.

В последние месяцы критическая инфраструктура Украины постоянно находится под обстрелом российских ракет и риск блэкаута нависает все сильнее. Хотя работа украинского ПВО остается отличной, лучше быть готовыми к разным сценариям. В Министерстве реинтеграции посоветовали, какие продукты стоит подготовить на случай блэкаута.

Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения. Лучше составить список и действовать разумно.

Позаботьтесь о продуктах питания длительного хранения. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы не нужно было много воды для их приготовления.

Запаситесь обязательно:

Консервами: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые.

Продуктами быстрого приготовления: лапша, порошковое пюре.

Крупами: пшено, гречка, рис, горох.

Макаронными изделиями: вермишель, макароны, спагетти.

Мукой, сахаром, солью.

Чаем, кофе.

Молоком длительного хранения (ультрапастеризованное).

Сухарями, сушками, крекерами, хлебцами.

Богатыми углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва, козинаки.

Медом, сгущенкой.

Маслом подсолнечным.

Также подумайте, какие продукты потребляете вы и ваша семья. Сделайте трехдневный продуктовый запас для дома.

Даже в условиях отсутствия электричества держите еду в холодильнике: он еще несколько часов после отключения будет сохранять холод. Но старайтесь как можно реже открывать дверцу.

При отсутствии электроэнергии в течение 4 часов и дольше пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. Заполненной она держит холод до 48 часов, наполовину пустой – всего 24 часа.

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